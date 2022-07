Per rinforzare la difesa e fare fronte al sempre più probabile addio di, Massimilianoha in mente un solo nome, balzato in testa alle classifiche di gradimento: Kalidou. Il tecnico bianconero ne ha parlato anche di recente, insieme a Federico Cherubini, durante i meeting di mercato che si sono svolti a Livorno. Come riporta Tuttosport, però, la trattativa non sarà semplice: "Le remore, semmai, possono giungere da un punto di vista economico/anagrafico. Il senegalese ha compiuto 31 anni: classico ultimo grande contratto che non genererà plusvalenze o cessioni. Peraltro il Napoli di patron De Laurentiis non smania dalla voglia di perdere il suo giocatore più rappresentativo e forte. Spara alto: 40 milioni. Anche se l’imminente scadenza di contratto (tra un anno) gioca a favore dei bianconeri. Le manovre proseguono".