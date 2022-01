L'Arsenal non molla Arthur. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve insiste per uno scambio con il centrocampista ghanese Thomas Partey, classe 1993 ex Atletico Madrid: questa, dunque, la nuova opzione dei bianconeri per sostituire il brasiliano, di cui potrebbero prendere il posto anche Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach o Nicolò Rovella, in prestito al Genoa. Tutte piste aperte e ancora possibili, anche perchè l'ex Barcellona - è stato ripetuto più volte - non lascerà Torino prima che il club abbia trovato un'alternativa.