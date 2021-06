Stando a quanto riporta Calciomercato.com, il Barcellona avrebbe offerto Griezmann alla Juventus. Il club catalano, per non obbligare i bianconeri a spendere cifre ingenti, avrebbe aperto al prestito del francese. Al momento, Agnelli e Cherubini temporeggiano e prendono nota senza approfondire, in quanto le priorità in casa bianconera sono altre. Sempre in attesa di conoscere il futuro di Ronaldo.