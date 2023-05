Tra le pretendenti di Dusan Vlahovic c'è anche il Manchester United. Niente di nuovo - scrive calciomercato.com - così come non stupisce un nome che intermediari hanno proposto alla Juve proprio tra quelli in partenza da Manchester: è quello di Anthony, da diverse stagioni nel mirino bianconero, a un anno dalla scadenza di contratto e dopo il parziale rilancio sotto la gestione Ten Hag potrebbe tornare di grande attualità nell'agenda di mercato della Juve.