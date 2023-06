Giovanni Manna, infatti, dovrà prima risolvere i casi interni e sistemare le uscite, poi potrà pensare ai colpi in entrata. Lì, diverse situazioni sono già state aperte, almeno per dei colloqui che possano portare a vere trattative, ma non è ancora il tempo di affondare. E in questa fase diversi agenti trovano il modo di proporre giocatori che strada facendo potrebbero anche fare al caso della Juve, soprattutto sugli esterni. Come scritto nei giorni scorsi, la Juve pensa a Lucas, con il Real che risponde proponendo Alvaro Odriozola praticamente gratis, gelida la reazione bianconera un po' come successo nella scorsa finestra invernale di mercato. E anche a sinistra però c'è chi viene proposto o riproposto, come– Protagonista con l'Argentina campione del Mondo e tra i leader del Siviglia, è pronto a dire addio dopo l'Europa League vinta eIl club, sottolinea calciomercato.com, ha registrato l'opportunità rimandando la decisione a tempi più tranquilli, quando ci saranno idee chiare su tutta una serie di situazioni collegate: con o senza Alex Sandro può cambiare tutto per esempio, difesa a tre o a quattro e con o senza l'addio di Gleison Bremer. Esperto e affidabile, può giocare ovunque a sinistra, ma ha già più di 30 anni e il Siviglia non lo farà partire gratis. Anzi, vorrebbe almeno 7-8 milioni. Per ora tutto in stallo, ma la pista può riaprirsi.