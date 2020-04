Il mercato ha deciso, anzi Raiola ha deciso: Donnarumma ormai vale "solo" 30 milioni. Il procuratore è ormai determinato a portare via dal Milan il giovane portiere della Nazionale italiana. Un portiere, che alle giuste condizioni, potrebbe anche convincere la Juventus a vendere l'attuale portiere titolare Wojciech Szczesny. Un' altra possibilità, invece, considerando che al Milan serve un difensore centrale, potrebbe essere l'inserimento nella trattativa per Donnarumma del difensore turco Merih Demiral. Un incastro questo, capace di mettere tutti d'accordo per la prossima stagione.