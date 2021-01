1









Lorenzo Pellegrini è sempre rimasto nei radar della Juventus, che aveva provato a prenderlo quando era al Sassuolo e non l'ha mai mollato dopo il trasferimento alla Roma, con la quale ha una clausola di 30 milioni di euro sul contratto. Il giocatore è legato alla società giallorossa e, per il momento, non ha intenzione di lasciare la capitale; a fare chiarezza sul futuro del centrocampista classe '96 è stato il nuovo dirigente della Roma Tiago Pinto: "Il rinnovo di Pellegrini è una priorità". I giallorossi infatti vorrebbero trovare un nuovo accordo col giocatore per eliminare quella clausola e allontanare l'interesse della Juve.