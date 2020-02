Secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, Fabio Paratici sta pensando all'acquisto di Emerson Palmieri per il mercato estivo. Il terzino del Chelsea è un profilo che alla Continassa piace da tempo e che già in passato era stato vicino a vestire i colori bianconeri. Emerson è stato allenato anche da Sarri al Chelsea ed è il profilo che più interessa per rafforzare le fasce in difesa dove manca un vice Alex Sandro e dove, allo stesso tempo, è atteso Luca Pellegrini dal ritorno dal prestito al Cagliari.