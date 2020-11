1











C'è quel contratto in scadenza che non può lasciare troppo sereno il Genoa. Ecco perché il club rossoblù è già pronto ad ascoltare tutti sul fronte Nicolò Rovella, il rischio di restare con un pugno di mosche in mano c'è. La Juve lo sa e sta giocando d'anticipo. Avendo anche tutta una serie di carte da poter utilizzare, come quei giocatori attualmente in prestito alla corte di Rolando Maran: da Marko Pjaca a Luca Pellegrini, ma soprattutto Mattia Perin. Ben più di una semplice traccia di lavoro.