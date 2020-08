1









Rinnovamento. È quello che Andrea Agnelli aveva annunciato nel post-gara di Juve-Lione, e così è stato. Fuori Sarri, dentro Pirlo, e una squadra da svecchiare. Come riporta Calciomercato.com, sono due i giocatori prossimi ad essere tagliati dal club, un po’ come fu per Mandzukic e Emre Can: il primo è Gonzalo Higuian, infatti la Juve sta cercando il nuovo numero 9 da affiancare a Ronaldo e Dybala, il secondo è Sami Khedira, che non offre più garanzie. Entrambi percepiscono ingaggi molto elevati, pari a 7,5 e 6 milioni di euro.