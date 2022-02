A giorni la matassa dei rinnovi, in casa Juventus, dovrebbe sbrogliarsi. Dopo il CdA, in programma il 23 febbraio, il club bianconero accelererà su questo fronte e incontrerà i procuratori dei calciatori in scadenza, Antun compreso. Se il rinnovo di Dybala non dovesse arrivare, però, sarebbe pronto il piano B. Secondo quanto riporta il portale spagnolo Fichajes.net, infatti, la Juventus avrebbe puntato Christopher Nkunku, trequartista classe '97 in forza al Lipsia.