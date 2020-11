1









La Juventus non ha mollato Moussa Dembelé. L'attaccante del Lione piace ai bianconeri che l'hanno studiato con attenzione nell'ultima stagione in cui si sono anche ritrovati di fronte ai francesi in Champions League. Secondo il Sun però se la Juve volesse affondare il colpo dovrà vedersela col West Ham, pronto a fare un'offerta di circa 35/40 milioni di euro per Dembelé. La Juve ci pensa e valuta, ma occhio alla concorrenza dalla Premier League.