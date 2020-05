"Cristian Romero, Luca Pellegrini e Rolando Mandragora". Con questi nomi, La Gazzetta dello Sport spiega chi la Juvepotrebbe sacrificare sul mercato: "Romero è in prestito al Genoa: tornerà a Torino e la Juve deciderà che fare con lui. Luca Pellegrini invece terminerà il prestito a Cagliari e Mandragora concluderà l’esperienza all’Udinese. Alla Fiorentina piacciono i primi due e Romero, in particolare, è stato seguito già in inverno. Se ci sarà un’operazione per Chiesa, quindi, è probabile includerà il centrale argentino, che piace molto anche all’Atalanta. Per lui e Pellegrini, è più che possibile una prossima stagione lontano da Torino, con la Juve che proverà comunque a mantenere il controllo su entrambi. L’appuntamento, nel caso, sarà solo rimandato. Al 2021 magari, quando giocatori come Buffon, Matuidi e Higuain probabilmente saluteranno la Juve. Sarebbe l’inizio di una nuova era.