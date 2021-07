Come raccontato da Brescia Oggi, la Juventus sta trattando l'uscita del portiere. Da qualche settimana, infatti, i bianconeri sono in contatto con Cellino, presidente del club quest'anno allenato da Pippo Inzaghi, pronti a prendere l'estremo difensore in prestito. I biancazzurri devono infatti sostituire Jesse Joronen, portiere finalndese che i friulani sono pronti a prendere per una cifra vicina ai 6 milioni di euro tra il prestito oneroso e il riscatto nelle prossime due stagioni.