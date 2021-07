La Juventus Under 23 sta definendo un'operazione in uscita: l'attaccante classe '98- a lungo infortunato nella scorsa stagione - andrà in prestito al Wattens Swarovski Tiro, in prima divisione austriaca. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale è già stato trovato l'accordo tra le parti e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma sul contratto.