Il futuro di Federico Bernardeschi alla Juventus è ancora in bilico. Appena tornato a disposizione di Pirlo dopo un infortunio che l'ha tenuto fuori per più di un mese, in questi mesi proverà a ritagliarsi un posto nella nuova Juve e convincere Pirlo a puntare su di lui, ma a gennaio potrebbero bussare alla porta. Paratici lo sa ed è pronto ad ascoltare eventuali offerte per il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2022.