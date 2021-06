La fascia sinistra è uno dei nervi scoperti della Juventus, con Alex Sandro che non ha vissuto solo annate positive e un Frabotta che quest'anno ha mostrato qualche difficoltà. Anche per questo, il nome di Emerson Palmieri è spesso circolato in chiave bianconera. Ma il Corriere del Mezzogiorno riferisce oggi del forte interessamento del Napoli, con la "regia" del nuovo allenatore Spalletti che ha allenato il terzino della Nazionale azzurra ai tempi della Roma.



Il club partenopeo sta preparando un'offerta da circa 12 milioni di euro per il Chelsea. I due ostacoli principali sono però l'ingaggio e la concorrenza dell'Inter.