Lieve problema fisico per Marko. Questa mattina l'attaccante austriaco, impegnato con ilnel ritiro a Pinzolo, ha accusato un piccolo risentimento alla schiena, come riportato da TMW. Il 33enne è un obiettivo di mercato della, che punta ad affidargli il ruolo di vice di Dusan. Una svolta in questo senso è attesa proprio nel corso della settimana: secondo Tuttosport, infatti, nei prossimi giorni il giocatore incontrerà il club rossoblù per chiedere di poter cogliere l'opportunità di trasferirsi in bianconero, alla corte di Massimiliano Allegri.