La scadenza è fissata per venerdì 17 giugno. Questa la data entro la quale l'Atalanta potrà far valere il suo diritto di riscatto per Demiral; se così non fosse, il centrale Turco tornerà a Torino. Secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbe proprio questa la volontà della Dea, lasciar andare il calciatore. Demiral, quindi, tornerà alla Juve, ma solo di passaggio perché l'intenzione del club bianconero è quella di rivenderlo e non puntare su di lui per la prossima stagione.