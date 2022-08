Le parole di Massimilianoin conferenza stampa:- "Aspetto il rinforzo in attacco? Domani abbiamo la Samp, non giochiamo 2 partite domani o dopodomani. Facciamo una partita vera, tosta, da squadra. McKennie è iper offensivo, Cuadrado fa qualche gol. Kean i gol li fa. Domani può farlo Kostic, magari Rabiot. Giocatori offensivi ne abbiamo. Non conta quanti attaccanti abbiamo in campo o in quanti andiamo ad attaccare. Recuperiamo Kean ma non c'è Di Maria".