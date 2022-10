Tra i reparti su cui ladovrà muoversi maggiormente c'è quello dei terzini, in particolare sulla sinistra. Alex Sandro infatti, difficilmente rinnoverà a fine stagione. Tra i profili graditi, c'è quello ovviamente dida tempo seguito dalla dirigenza juventina ma non solo. Secondo Tuttosport, ancheè un nome che interessa a Torino. Entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza a giugno 2023 e non sembrano intenzionati a proseguire con i rispettivi club, motivo per cui i bianconeri monitorano la situazione.