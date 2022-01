Dopo 16 gol in campionato in questa stagione - 19 considerando anche la Coppa Italia - Dusan Vlahovic ha provato il colpo a effetto su rigore. Nella gara contro il Genoa si presenta dal dischetto (fallo di Hefti su Saponara) e prova a superare Sirigu con lo scavetto: il portiere rossoblù si lancia verso la sua sinistra ma fa in tempo a riposizionarsi al centro e prendere il pallone tra le braccia. Penalty sbagliato dopo 12 esecuzioni vincenti. Nella ripresa si è fatto perdonare segnando il suo 17° gol e riagganciando Ciro Immobile in vetta alla classifica marcatori.