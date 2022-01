Non solo attaccanti. La Juventus monitora il mercato, alla ricerca di occasioni che possano tramutarsi in trasferimenti. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, la dirigenza bianconera avrebbe chiesto informazioni sul Antonio Rudiger, il difensore tedesco del Chelsea in scadenza di contratto. Un primo approccio, in attesa che si possa trasformare in una vera e propria trattativa.