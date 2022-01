1









Antonio Rudiger è più che una semplice idea per la Juve. A sottolinearlo, oggi, è Sky Sports, secondo cui c'è anche quello bianconero tra i club che hanno aperto alcuni colloqui con l'entourage del difensore centrale tedesco con l'obiettivo di strappare un accordo preliminare già a gennaio, assicurandosi così il giocatore per la prossima stagione, a parametro zero. In scadenza con il Chelsea, il classe 1993 ex Roma sembra poco convinto di rinnovare, ma dovrebbe comunque restare in Premier League fino a fine anno: dopodichè, per lui potrebbe iniziare una nuova avventura. Sulle tracce di Rudiger ci sono anche il Real Madrid, il PSG e il Bayern Monaco, oltre al Manchester United di Ralf Rangnick che è un suo grande estimatore. La Juve, ad ogni modo, vuole provarci seriamente: un primo approccio sembra esserci già stato, ora resta da capire se si potrà aprire lo spazio per una vera e propria trattativa.