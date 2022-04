1









Primi contratti "esplorativi" tra la Juve e l'entourage di Jorginho. Il regista del Chelsea è stato individuato come il profilo ideale per la squadra bianconera, tanto per la sua esperienza quanto per le sue caratteristiche, che gli consentirebbero di offrire qualità al centrocampo di Massimiliano Allegri restituendo allo stesso tempo Manuel Locatelli al suo ruolo naturale di mezzala. Come riportato da Calciomercato.com, l'azzurro sta bene a Londra, ma non esclude un ritorno in Italia, dove avrebbe la possibilità di provare una nuova esperienza professionale ad alti livelli.



"Federico Cherubini - scrivono i colleghi di CM - ha memorizzato le richieste economiche del ragazzo e la sua apertura al trasferimento, e ora attende segnali da Londra". Per vedere Jorginho in bianconero, del resto, devono verificarsi due condizioni: l'addio di Arthur che piace all'Arsenal e la cessione del Chelsea da parte di Roman Abramovich. Come noto, infatti, la Fifa ha bloccato il mercato del club inglese in attesa che il magnate russo passi la mano ad altri.