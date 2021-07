Con il rinnovo del prestito dila Juventus ha deciso di dare ancora fiducia allo spagnolo, che rimarrà un'altra stagione sotto esame prima di prendere una decisione finale nell'estate successiva. L'attaccante dovrà convincere la Juve a puntare su di lui anche per il futuro, con il club bianconero che però non intende pagare i 35 milioni fissati per il diritto di riscatto secondo da accordi con l'Atletico Madrid. La Juve, infatti, ha già avviati discorsi per avere un eventuale sconto.