Arthur ha giocato una buonissima partita al fianco di Locatelli nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, ma la prestazione non l'ha 'blindato'. Anche perché la necessità della Juventus è quella di vendere, o comunque alleggerire il bilancio più possibile, per poter poi acquistare. Sulla lista dei partenti, oltre al brasiliano, c'è anche il 'solito' Ramsey.



ARTHUR - L’offerta dell’Arsenal per Arthur, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, adesso è concreta: la base è un prestito di 18 mesi. Ieri Federico Pastorello, agente del centrocampista, ha incontrato i Gunners, spiegando alla dirigenza che Arthur vorrebbe avere la possibilità di ambientarsi in Premier, quindi spingendo per un prestito superiore ai 6 mesi.



BILANCIO - Certo è che Arthur pesa ancora parecchio a bilancio. Nel 2020 è stato scambiato col Barcellona nell'affare Pjanic ed è stato valutato 72 milioni di euro. Oggi l'ammortamento grava sulle casse bianconere intorno ai 50 milioni: l'Arsenal, quindi, dovrà proporre un conguaglio da subito. SOSTITUTI - I nomi per coprire il buco lasciato da Arthur sono essenzialmente due. Il primo porta a Thomas Partey, con che la Juventus vorrebbe inserire nello scambio col brasiliano, ma i londinesi al momento sono restii. Il secondo obiettivo è sempre Zakaria, in scadenza con il Borussia Moenchengladbach: vuole un quinquennale e il club tedesco vuole un indennizzo per liberarlo subito: strada in salita.



RAMSEY E ROVELLA - L'altro nome in uscita è quello di Aaron Ramsey, in trattativa con il Crystal Palace. In ogni caso la Juve ha deciso di richiamare alla Continassa Rovella, con qualche mese di anticipo, per accelerarne la crescita.