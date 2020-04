La Juve continua a pensare a come rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Tra i tanti nomi seguiti dal CFO bianconero c'è N'Golo Kanté, centrocampista del Chelsea. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, i Blues valutano il giocatore francese almeno 80 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dalla Juve. Per la mediana le piste più concrete portano, ad oggi, a Paul Pogba, che potrebbe tornare dal Manchester United, e Sandro Tonali, giovane stellina del Brescia, che piace anche in Italia a Inter e Fiorentina.