Sandro Tonali è una delle pepite d’oro del prossimo mercato estivo. Il regista del Brescia piace tanto a diverse squadre in giro per l’Europa. In Italia su di lui hanno messo gli occhi Juve, Inter e Milan, mentre, secondo quanto riferito da Tuttosport, il classe 2000 piace anche in Spagna, al Barcellona. Cellino, presidente delle Rondinelle, non ha però intenzione di fare alcuno sconto sulla valutazione del giocatore: per prenderlo servono non meno di 50 milioni di euro. In estate per il talento potrebbe partire una vera e propria asta milionaria.