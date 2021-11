La Juventus è ancora in corsa per Aurelien Tchouameni? Sicuramente sì, ma il prezzo del centrocampista del Monaco ormai tocca iInevitabile, quando si scatena un'asta internazionale per un giocatore di vero talento. Come riporta il Sun, infatti, la cifra da scucire per acquistare il classe 2000 francese si avvicina proprio ai 50 milioni.Club in grado di mettere sul piatto cifre importanti. I bianconeri vagliano diverse alternative.