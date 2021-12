Qualcuno lo ha già paragonato a Marchisio, certamente sta bruciando le tappe. Come Soulé e Ranocchia, anche Fabioè in netta ascesa, tanto che nel giro di poco tempo ha mostrato importanti progressi arrivando a esordire in Champions League. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, per il centrocampista classe 2003 dellapotrebbe aprirsi dalla prossima stagione l'ipotesi di un prestito, così da fargli acquisire la necessaria esperienza per inserirsi da protagonista nella prima squadra bianconera. Se ne riparlerà senz'altro in estate, nel frattempo anche lui continua a lavorare con Zauli (e Allegri).