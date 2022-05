I gioielli della Juventus Under 23 attirano su di sé l'interesse dei grandi club europei. Questo è quanto racconta il giornalista di SIC Noticias, Pedro Sepulveda, secondo cui lo Sporting avrebbe messo il portiere bianconero Franco Israel in cima alla lista dei desideri. Israel entra nell'ultimo anno di contratto e il prestito non sarebbe un'opzione: su di lui anche squadre italiane e spagnole.