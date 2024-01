Mathias, Enzo. Questi i tre gioielli della Juventus che sono in prestito al Frosinone e che alla loro prima stagione da titolari in Serie A si stanno mettendo in evidenza. Stando a quanto scrive oggi Tuttosport però nessuno dei giovani talenti al momento può essere ceduto, anzi, tutti e tre resteranno al Frosinone fino al termine della stagione attuale, prima di fare ritorno a Torino nel corso del mercato estivo.