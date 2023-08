Come ha riportato la Gazzetta dello Sport, nell'operazione per Berardi potrebbero entrarci Soulé o Iling Junior. La priorità della Juve è non peggiorare il bilancio 2023-24 e, anzi, possibilmente migliorarlo: la plusvalenza garantita dalla contropartita deve, così, pareggiare o addirittura superare il costo della spesa annuale per Berardi tra ammortamento e ingaggio lordo, si legge sul quotidiano.