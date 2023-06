Ed ecco che per la fascia destra dellaprende quota un nome a sorpresa: è quello di Timothy, terzino destro classe 1995 in forza al, con un'esperienza pregressa in Serie A tra le file dell'Atalanta. Lo riferisce Sky Sport, secondo cui i bianconeri si sono già messi in contatto con il club inglese che chiedeper cederlo a titolo definitivo. Massimiliano, da parte sua, ha dato il suo benestare alla trattativa, con la Vecchia Signora che ora potrebbe cercare di insistere per ottenere condizioni ancora più favorevoli.- Castagne, che ha già aperto all'ipotesi Juve, era approdato all'nell'estate 2017 dal, collezionando in tre stagioni 96 presenze, 8 gol e 10 assist tra campionato e coppe, giocando di fatto come esterno di spinta. Nell'ultima annata è stato titolare anche al Leicester (poi retrocesso), con 37 partite e 2 reti.