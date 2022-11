Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nell'ottica di trovare un sostituto dilasta seriamente pensando a Fabiano, terzino classe 2000 in forza all'con cui quest'anno ha già accumulato 15 presenze e 2 gol. La valutazione del club toscano si aggira intorno ai 15 milioni di euro, motivo per cui i bianconeri stanno valutando di inserire nell'eventuale affare una contropartita: l'indiziato principale è Mattia, attaccante esterno classe 2001 che in questa prima parte di stagione si è confermato una "colonna" dellaguadagnandosi anche una convocazione con la prima squadra.