Secondo quanto riportano i media inglesi la Juventus ascolterà le offerte per Aaron Ramsey al termine della stagione. Il centrocampista gallese non ha ancora convinto in bianconero e dopo essere arrivato alla Juve a parametro zero la scorsa stagione la sua cessione porterebbe nelle casse bianconere una corposa plusvalenza sebbene il suo cartellino non sia ammortizzato a zero sul bilancio del club bianconero. Ramsey piace a Manchester United ed Everton ma anche un ritorno all'Arsenal non è escluso. Adesso ha quattro mesi decisivi per convincere la Juve.