L'arrivo di Manuel Locatelli non esclude il ritorno di Miralem Pjanic alla Juventus. Il bosniaco vuole fortemente tornare a Torino, il Barcellona ha aperto all'addio ma prima i bianconeri devono fargli posto con una cessione a centrocampo. Complicata quella di Ramsey che con 7 milioni d'ingaggio è difficile da piazzare; per questo non è escluso che a lasciare i bianconeri, a sorpresa, possa essere, sul quale ci sono diversi interessi dall'estero con la Juve pronta a valutare eventuali offerte.