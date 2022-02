Secondo il Daily Mail è vicina una svolta nella vicenda Rudiger: il difensore tedesco, accostato alla Juventus, avrebbe rifiutato l'ennesima proposta di rinnovo del Chelsea, che sarebbe arrivato a offrire 10 milioni di euro a stagione. Un rifiuto che avrà come effetto la rottura definitiva con i Blues: su Rudiger ora ci sarebbero in pole PSG e Real Madrid, le uniche squadre in grado di superare l'offerta del Chelsea.