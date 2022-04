È Jorginho il primo nome sulla lista dei desideri della Juve per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i bianconeri non intendono mettere sul piatto più di 10 milioni di euro per lui, valutando piuttosto l'inserimento nell'affare di qualche contropartita tecnica. Tra i candidati Adrien Rabiot, che stuzzica il Chelsea. Sul regista azzurro, intanto, ha messo gli occhi anche la Lazio di Maurizio Sarri, che lo vorrebbe di nuovo con sè.