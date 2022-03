Resta ancora tutto da scrivere il futuro di Ousmane Dembelè. Il forte attaccante francese piace a tanti club in giro per l'Europa, con la Juve in corsa da tempo. Ma all'orizzonte potrebbe esserci un colpo di scena: secondo indiscrezioni riportate da El Chiringuito, l'ex Borussia Dortmund potrebbe rinnovare a sorpresa con il Barcellona, firmando un contratto da 8 milioni di euro più bonus a stagione.