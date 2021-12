A gennaio i giocatori in scadenza a giugno 2022 potranno firmare con un'altra squadra. Ecco perché il prossimo mese rappresenta un bivio per molti di loro, tra i quali spicca anche. Il centrocampista francese, sempre in orbita Juve, non ha ancora rinnovato con il Manchester United. E secondo quanto affermato da ESPN, i Red Devils - pur restando ferma la volontà di trattenerlo rinnovando l'accordo - ora non escludono una cessione. Soprattutto se non arrivassero rassicurazioni anche da Pogba sulla volontà di proseguire a Old Trafford. Insomma, se l'ex Juve dovesse continuare a manifestare dubbi,. La Juventus resta vigile.