Il suo rapporto con il Manchester United sembra ai minimi termini, e i mesi che mancano alla fine della stagione potrebbero essere per lui gli ultimi con la maglia dei Red Devils. Paul Pogba - con il suo contratto in scadenza - inizia davvero a ingolosire molti. E la Juve, ovviamente, resta alla finestra, in attesa di capire se la sua partenza possa rivelarsi un'opportunità di mercato.

Come sottolinea Tuttosport, il problema principale resta il suo ingaggio da 13 milioni netti a stagione, assolutamente incompatibile con le casse (e le strategie) bianconere. L'aspetto positivo, se così si può dire, è che la "grana" riguarda pressochè tutte le possibili pretendenti, eccetto forse il PSG che è segnalato sulle tracce del francese, davanti al Real Madrid. Se però il Polpo dovesse acconsentire a un taglio netto dello stipendio (nell'ordine del 50%), la situazione cambierebbe nettamente, anche per la Juve. E chissà, se Paulo Dybala non dovesse rinnovare...