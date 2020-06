La Juve continua a pensare a Paul Pogba, sogno mai nascosto del CFO bianconero Fabio Paratici e non solo. Non è semplice però arrivare al forte centrocampista francese del Manchester United, perché il club inglese continua a non calare le richieste, da oltre 100 milioni, per il cartellino. Secondo quanto riferito da France Football, infatti, Juve e Real Madrid sono piste sempre più in salita per Pogba: starebbe prendendo sempre più corpo l'idea di un altro anno al Manchester United per il centrocampista francese.