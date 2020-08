1









"Tomorrow", domani. Questo è stato pochi minuti fa il tweet di Paul Pogba che fa sognare i tifosi del Manchester United e, forse, spezza definitivamente i sogni della Juve di riportarlo in bianconero. Sono in tanti a pensare che quel "domani" sia riferito al rinnovo del contratto con i Red Devils, che da tempo stanno lavorando per blindare il francese. Paratici aveva sondato il terreno prima del lockdown attraverso l'agente Mino Raiola, la pandemia Covid-19 ha costretto il club ha ridimensionare gli obiettivi e quindi a virare su altri obiettivi abbandonando, quasi definitivamente, la pista Pogba.