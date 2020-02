Paul Pogba è il grande sogno della Juventus per il mercato estivo. Il centrocampista del Manchester United va in scadenza a giugno 2021 ed i Red Devils conoscono già la volontà del calciatore di non voler rinnovare il contratto con il club. Raiola vuol portarlo via e i bianconeri pensano ad un'operazione da 250 milioni di euro tra ingaggio e costo del cartellino. Costi elevatissimi per un calciatore importantissimo e un'operazione di mercato che si può portare a termine a patto che in estate ci siano anche altre cessioni.