Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Paul Pogba ha dato il suo via libera al ritorno alla Juventus. Il centrocampista francese vuol lasciare il Manchester United per giocare la Champions League ma al momento la richiesta del club inglese è superiore ai 150 milioni di euro. Troppi per la Juve che spera nelle capacità di mediazione di Mino Raiola per abbassare il costo dell'ex bianconero. Oltre a questo la Juve dovrebbe anche cercare di cedere un big per fare spazio a Paul ed avere a disposizione un tesoretto da investire.