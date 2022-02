E' inevitabile che le maggiori attenzioni in casa Juve siano rivolte tutte alla super sfida di martedi sera contro il Villareal, dove in palio ci si giocherà buona parte dell'accesso ai quarti di finale della Champions League. Ma per una società come la Juve è lecito lavorare sempre su più fronti e uno di questi riguarda il mercato. Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria sembrano non bastare e di conseguenza si sta già lavorando per capire quali rinforzi portare sotto la Mole nella sessione estiva. Uno dei nomi mai dimenticato dalla società della Continassa è quello di Paul Pogba, con il francese che ormai arrivato ai ferri corti con il Manchester United. Su di lui però c'è la forte concorrenza del Psg e del Real ma la sua chiara preferenza di scegliere la Juve, potrebbe aprire una corsia preferenziale per i bianconeri. A maggior ragione, se sommiamo il fatto che il Campione del Mondo in carica andrebbe a giocare nei Blancos solo qualora dovesse fare ritorno Zinedine Zidane.