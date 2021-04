Juventus e Chelsea stanno studiando l'incastro giusto per lo scambio Emerson Palmieri-Alex Sandro. L'ex Palermo e Roma è da tempo un obiettivo dei bianconeri, che se l'affare dovesse andare in porto ci guadagnerebbero anche dal punto di vista economico: secondo Calciomercato.com infatti l'ingaggio di Emerson è la metà di quello di Alex Sandro, e in più la Juve con la cessione del brasiliano metterebbe a bilancio un'importante plusvalenza.