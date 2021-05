Il ritorno di Miralem Pjanic è uno degli scenari che alcuni tifosi della Juventus si augurano di vedere realizzati in questo mercato estivo, dopo il trasferimento in Catalogna avvenuto l'anno scorso in cambio di Arthur. Uno scenario che non è impossibile. Al Barcellona il centrocampista bosniaco non ha trovato molto minutaggio, e secondo il Mundo Deportivo ha chiesto di essere ceduto nel caso in cui mister Koeman dovesse essere confermato sulla panchina catalana. Pjanic ha 31 anni e nella Juve di Allegri ha vissuto l'apice della sua carriera.